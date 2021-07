Vina e Shomurodov, due nomi secchi per la Roma in un oceano infinito

Ci piacciono i nomi secchi, non una quindicina per poi scoprire che arriva il… sedicesimo. E nel caso della Roma siamo andati direttamente al cuore del problema: Vina per sostituire Spinazzola, un’anticipazione di Gianluigi Longari per Sportitalia, nel bel mezzo di un oceano infinito, era stato scaricato quasi tutto l’almanacco del calcio. Lo stesso discorso per il nuovo portiere, Rui Patricio e basta. E anche per l’attacco è andata così: Shomurodov al comando, fin da domenica scorsa, dopo aver raccontato la storia del rinnovo ancora bloccato di Belotti con il Toro. E senza aggiungere chissà quanti altri profili, in un oceano senza senso e che crea soltanto confusione alla gente.

