Vina: “Da bambino sognavo di giocare in Europa, orgoglioso di essere alla Roma”

Matias Vina, dopo l’ufficialità del suo approdo alla Roma, ha pronunciato ai microfoni del club capitolino le sue prime parole da giocatore giallorosso. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Sono entusiasta di essere approdato in un Club così prestigioso. Da bambino sognavo di giocare in Europa e poterlo fare con la maglia della Roma mi rende orgoglioso. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister e dei compagni e di scendere in campo davanti ai nostri tifosi”.

Intanto il calciatore ha scelto la maglia numero 5.

Foto: Twitter Roma