Villas-Boas sui casi COVID-19 al Marsiglia: “E’ il momento della prevenzione e della cura”

I casi di positività da COVID-19 riscontrati in casa Marsiglia hanno rinviato anche il match d’apertura della Ligue1. Il tecnico dei biancocelesti André Villas-Boas ha espresso un suo pensiero su questo delicato momento extra sportivo attraverso un post sul suo profilo personale Instagram:

“Purtroppo viviamo questa settimana tra ansia e brutte notizie. La pandemia che ostinatamente continua a spaventare e colpire tante famiglie ha finito per bussare anche alla nostra porta. Per noi questo è il momento della prevenzione e della cura. Ora è il momento di stare attenti e sostenere gli altri e allo stesso tempo di avere speranza per i tempi a venire. Ai giocatori infetti e all’intero team, desidero augurare forza e coraggio. Prenditi cura di te e della tua famiglia. Saremo di nuovo insieme presto”.

Foto: Daily Star