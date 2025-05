Villas-Boas: “Stagione complicata al Porto, è colpa mia. Ma torneremo a vincere”

06/05/2025 | 19:39:25

Il presidente del Porto ed ex allenatore del Chelsea Andrè Villas Boas ha scritto una lettera aperta ai tifosi, commentando la complicata stagione dei Dragoes, terzi a pari punti con il Braga a quota 65, ma -13 da Sporting Lisbona e Benfica, appaiate in vetta. “Sta a me assumermi la responsabilità dei miei errori e garantire la costruzione di un futuro migliore. E’ passato solo un anno e molti altri seguiranno, con il blu e il bianco sul petto e altri trofei in mano. Uniti per vincere”.

FOTO: Daily Star