Villas-Boas spegne i rumors: “Strootman via? No, il Marsiglia ha bisogno di lui”

André Villas-Boas, allenatore del Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul futuro di Strootman: “Strootman? A gennaio sono i calciatori che non giocano ad andare via. Noi abbiamo bisogno di Kevin e non penso che riceveremo un’offerta per lui. Il nostro mercato è aperto ma condizionato dal Fair Play Finanziario: quindi aspettiamo, ma non prenderemo giocatori senza vendere”.

Foto: Foot01