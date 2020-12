Villas-Boas in conferenza, i giornalisti lasciano la sala stampa. Poi il chiarimento

Dopo la vicenda della lite tra Andrè Villas-Boas e un giornalista de La Provence, il tecnico del Marsiglia oggi è arrivato in conferenza stampa. All’ingresso del tecnico, i giornalisti presenti hanno lasciato la sala stampa per protestare, schierandosi dalla parte del collega.

Dopo alcuni confronti, i professionisti sono rientrati in sala stampa, con Villas-Boas che ha letto un discorso di scuse, su quanto accaduto.

Queste le sue parole: “Non ero a conoscenza della vostra reazione. Vorrei spendere una parola sull’incidente che mi ha opposto al giornalista Jean-Claude Leblois. Ho avuto una reazione di cui mi pento. La sostanza del mio pensiero non cambia, ma capisco che la forma ha suscitato critiche. La libertà di espressione è uno dei diritti umani più preziosi. Non ho problemi con la stampa e la critica, ma non riesco ad accettare i due articoli che hanno attaccato la mia dignità, come persona e come professionista. Ho avuto una reazione di cui mi pento. Sono pronto a scusarmi con il giornalista”.

Foto: Daily Star