Villas Boas: “Il mercato per noi è già chiuso, non ci saranno altri colpi”

André Villas Boas è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match che il Marsiglia giocherà sabato in campionato. Tra i temi toccati anche il mercato. Ecco le sue parole:”Siamo in una complicata situazione d’investimenti per il team. Esiste già una grande possibilità che la finestra di trasferimento si sia già fermata per noi. Non ci saranno grandi sorprese entro la fine di agosto, credo. Conto sui giocatori che ci sono”.

Foto: L’Equipe