Villas-Boas: “Gabri Veiga? Ci stiamo avvicinando. Rinuncerà al 90% dello stipendio per il Porto”

30/05/2025 | 00:10:47

Gabri Veiga torna in Europa e ripartirà dal Porto. Lo ha confermato André Villas-Boas, ex allenatore e attuale presidente della squadra lusitana: “Ci stiamo avvicinando a un accordo totale. Ci piacerebbe molto averlo a disposizione per il Mondiale per Club. Tuttavia, il giocatore rimane un giocatore dell’Al Ahli, con cui abbiamo un ottimo rapporto. Stiamo negoziando con il club. Non vogliamo correre rischi; stiamo procedendo con cautela con il suo trasferimento”, ha spiegato.

Poi ha proseguito: “Naturalmente abbiamo l’autorizzazione dell’Al Ahli per parlare con il giocatore, che ha espresso il suo desiderio. Come potete immaginare, il giocatore sta rinunciando a oltre il 90% del suo stipendio per giocare nel Porto. Tutto questo è encomiabile, è un atleta che prende decisioni per la sua carriera e non per ottenere benefici economici dai suoi trasferimenti. Gabri sta facendo esattamente l’opposto. Ora dipende un po’ da come si concluderanno le trattative, che spero si concretizzino nei prossimi giorni”.

foto: l’equipe