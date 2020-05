Villas-Boas e il Marsiglia avanti insieme: “Resto per giocare la Champions con questo fantastico club”

André Villas-Boas resterà sulla panchina del Marsiglia anche per la prossima stagione. L’allenatore portoghese, come anticipato da L’Equipe, è stato convinto dai suoi calciatori che unanimemente si sono esposti per la sua permanenza. Spazzate via, dunque, le voci di un suo abbandono della panchina marsigliese. A confermare il tutto ci ha pensato lo stesso Villas-Boas:” Resto per vivere l’avventura della Champions League con questo fantastico club e con questi giocatori”, le parole riportate da Rmc Sport.

Foto: Daily Star