Villas-Boas: “Difficile che io torni al Porto. Vorrei allenare in Giappone o in Brasile”

André Villas-Boas, allenatore dell’Olympique Marsiglia, ha aperto ad una nuova esperienza fuori dall’Europa: “Mi piacerebbe vivere un’esperienza più esotica, ad esempio allenare in Brasile o in Giappone. Tornare al Porto sarebbe difficile.”, ha detto il 42enne, che ha anche aggiunto di volersi ritirare fra 4 anni. Il portoghese vanta già un’esperienza in Cina, sulla panchina del Shanghai SPG e come CT delle Isolve Vergini Britanniche.

Foto: Daily Star