Villas Boas: “A questo Marsiglia manca un attaccante”

Dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro i Rangers, la squadra di Andreas Villas Boas ospiterà il Napoli al Velodrome. In conferenza stampa ha parlato della situazione fisica dei suoi e della possibilità di aggiungere un attaccante in rosa: “Abbiamo alternato ottime prestazioni a gare dove non eravamo pienamente lucidi. Dobbiamo anche evitare infortuni, mettere la squadra in condizioni fisiche. Vogliamo arrivare a Marsiglia per lavorare bene prima della partita contro il Napoli. Benedetto? Non spetta a me parlare di mercato, ma è evidente che qualcosa manca a questa squadra”.

Foto L’Equipe