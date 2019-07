Villarreal, ufficiale l’arrivo di Ruben Peña dall’Eibar

Dopo Raul Albiol, ecco un altro colpo importante per il Villarreal. Attraverso i propri canali ufficiali di comunicazione, il ‘sottomarino giallo’ ha annunciato l’arrivo del terzino destro Ruben Peña. Il classe ’91 spagnolo ex Eibar ha posto la firma su un contratto che lo legherà al suo nuovo club per le prossime 5 stagioni.

¡Bienvenido, Rubén Peña 💛! 🔹 @Rpenha9, nuevo jugador amarillo para las próximas cinco temporadas 💪. 👉 https://t.co/Stsc2wfBrc pic.twitter.com/siuJqwgKnT — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 4, 2019

Foto: video sito ufficiale Villarreal