Villarreal-Manchester United è 1-0 all’intervallo, decide Gerard Moreno

Si sono conclusi i primi 45′ a Danzica in occasione della finale di Europa League 2020-21, in campo si sfidano Villarreal e Manchester United.

Meglio i Red Devils in avvio, con gli spagnoli più contratti, ma pian piano la squadra di Emery prende campo e trova addirittura il gol del vantaggio: su calcio piazzato battuto perfettamente da Parejo il pallone arriva dalle parti del solito Gerard Moreno, bravo a mettere fuori gioco Lindelöf e a battere De Gea in spaccata. Per Moreno è il 30esimo centro stagionale. Nel finale di tempo gli inglesi spingono ma il risultato all’intervallo è di 1-0 per il Villarreal.

Foto: Twitter Villarreal