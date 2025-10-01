Villarreal-Juventus, le curiosità: spagnoli sconfitti una sola volta nelle ultime nove gare casalinghe

01/10/2025 | 10:52:47

Questa sera alle 21:00 si disputa il match di Champions League tra Villarreal e Juventus.

Ecco alcune curiosità:

-Il Villarreal ha perso solo due delle 12 partite casalinghe contro squadre italiane (7 vittorie, 3 pareggi).

-La Juventus ha perso solo una delle ultime sette partite della fase a gironi o a eliminazione diretta di Champions League contro squadre spagnole.

-L’unico precedente tra le due squadre risale agli ottavi di finale della stagione 2021/22: dopo il pareggio all’andata in Spagna, il Villarreal vinse 3-0 a Torino.

-La Juventus partecipa per la 25ª volta alla Champions League da quando è stato introdotto il nuovo formato della competizione.

-Il Villarreal è in Champions League per la quinta volta nella sua storia.

-Gli spagnoli hanno perso solo una delle ultime nove partite casalinghe europee.

-La Juventus ha vinto solo cinque delle ultime 19 partite di Champions League, perdendone nove.

Foto: Instagram Inter