Villarreal, il tecnico Calleja: “Il 12 giugno sarebbe il giorno ideale per ripartire in Liga”

Javi Calleja, tecnico del Villarreal, ha parlato così della ripresa del campionato spagnolo a giugno a Movistar TV: “La Bundesliga è l’esempio da seguire. Fa effetto vedere gli stadi vuoti o le misure di sicurezza, ma questa è la strada giusta. Il 12 giugno sarebbe una data ideale per la ripresa della Liga secondo me, avremmo due o tre settimane per allenarci con tutta la squadra e arriveremmo pronti. I miei giocatori comunque stanno già abbastanza bene, forse meglio che dopo il classico ritiro estivo”.