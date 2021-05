Villarreal, il presidente Roig positivo al Covid-19. La nota

“Il nostro presidente, Fernando Roig, non era presente alla partita di ieri perché è positivo al Covid-19. Presidente, recupera in fretta che abbiamo bisogno di te in Polonia come sai! Forza, ti aspettiamo presto!”.

Questa è la nota con la quale il Villarreal comunicato la positività del suo presidente, Fernando Roig, pochi minuti fa. Ovviamente ci sono gli auguri di pronta guarigione in vista della finale di Europa League, che vedrà il sottomarino giallo impegnato in Polonia.

Foto: Twitter Villarreal