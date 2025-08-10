Villarreal-Barcellona in USA: l’idea di Tebas può concretizzarsi

10/08/2025 | 15:35:49

Il Barcellona e il Villarreal potrebbero scrivere la storia disputando il match di campionato del 20 dicembre prossimo a Miami, precisamente all’Hard Rock Stadium. Stando a quanto riferito da MARCA, qualora venisse approvata la disputa della partita tra le due formazioni spagnole al di fuori del territorio “amico”, la Federazione avvierà le procedure per richiedere che questa possibilità diventi concreta. L’idea di Javier Tebas di portare una partita del campionato negli Stati Uniti sembra avere buone possibilità di realizzazione. Il presidente de LaLiga vuole portare il processo di internazionalizzazione del torneo a un livello superiore, e sembra aver trovato nel Barcelona il partner ideale per il suo ambizioso progetto.

Foto: Instagram Barcellona