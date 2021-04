Villarreal-Arsenal si ritrovano in semifinale: 15 anni fa era Champions

Una delle due semifinali di Europa League sarà la sfida tra Villarreal e Arsenal, una partita che ora vale l’accesso alla finale di Europa League ma che 15 anni fa valeva un posto per la finale di Champions.

Era infatti il 2005-06, le due compagini si ritrovarono in semifinale dopo aver eliminato ai quarti due italiane. L’Arsenal la Juventus, battendola 2-0 a Londra e pareggiando 0-0 a Torino.

Il Villarreal a sorpresa eliminò l’Inter di Mancini, dopo aver perso 2-1 al Meazza e vincendo 1-0 in Spagna al ritorno.

In semifinale, furono due sfide equilibratissime tra le due compagini che erano alla loro prima semifinale di Champions. L’Arsenal vinse 1-0 all’andata in Inghilterra, con un gol di Tourè. Al ritorno al Madrigal, gara molto equilibrata con Riquelme che fallì un clamoroso rigore per gli spagnoli, regalando di fatto la finale ai “gunners” (finì 0-0).

In finale l’Arsenal incrociò il Barcellona di Rijkaard (che aveva eliminato il Milan in semifinale) e perse la coppa 2-1, dopo essere passata in vantaggio con una rete di Campbell, con la rimonta blaugrana firmata da Eto’o e Belletti.

Foto: Uefa.com