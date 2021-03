Villar: “Se sono qui è grazie alla Roma. Pedro? Un idolo per chi ha vissuto i trionfi della Nazionale maggiore”

Gonzalo Villar, giovane centrocampista della Roma, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale spagnola Under 21, che stasera giocherà contro l’Italia: “Chiaramente giocare in club come la Roma che ha ambizioni importanti è fondamentale per arrivare preparati a partite come quelle che andremo ad affrontare in questo torneo. Non vedo l’ora di scendere in campo. Giocare con Pedro è un onore per quelli della nostra età che hanno vissuto i trionfi del Mondiale 2010 e dell’Europeo 2021. È un sogno. Parliamo sempre con lui, con Borja Mayoral e con Carles Perez e ascoltiamo i consigli che ci dà”.

Foto: Twitter Roma