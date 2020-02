Villar: “Roma grande opportunità, mi sto ambientando bene. Ho perso 2 kg a a causa della trattativa”

Gonzalo Villar, nuovo centrocampista della Roma, è stato presentato in conferenza stampa: “Vorrei ringraziare tutti per l’accoglienza che abbiamo ricevuto. Splendida, da parte di tutti, che ci stanno aiutando. L’ambientamento procede bene, ho molta voglia di lavorare”

Qual è il tuo ruolo in cui puoi fare meglio?

“Forse la posizione nella quale mi sento a più agio è in mezzo al campo, da ‘8’, con un mediano difensivo accanto. Ma ho giocato in più ruoli a centrocampo. Diawara è un grande giocatore, siamo dispiaciuti per lui”.

Vi sentite pronti per quest’avventura?

“La pressione c’è in ogni grande club, noi calciatori siamo abituati. Chi non riesce a gestirla, è giusto si dedichi ad altro come ha detto Fonseca”.

Il suo ex allenatore ha detto che lei aveva perso 2 chili prima di partire…

“È vero che è successo, tra il 20 e il 30 gennaio. Sono giornate frenetiche, è stato molto tutto un po’ strano. L’operazione non si riusciva a chiudere, per fortuna poi tutto si è risolto”.

Il passaggio dalla Spagna all’Italia?

“Vengo da una squadra di seconda divisione. Il passaggio alla Roma è un salto grande ma mi sento pronto per affrontarlo. Ho fiducia. Siamo appena arrivati, stiamo ancora cercando casa. Adesso tocca a noi lavorare duro per dimostrare di essere giocatori importanti ed essere scrupolosi nel vivere il calcio 24 ore al giorno”.

Foto: Roma Twitter