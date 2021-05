Villar: “Resto alla Roma. Non vedo l’ora di giocare con Mourinho”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Gonzalo Villar, centrocampista della Spagna Under 21, ha parlato del futuro, che sarà quasi certamente in Italia alla Roma.

Queste le sue parole: “Rimango sicuramente alla Roma. In Capitale sono contento – continua il centrocampista spagnolo – e ho molta voglia di giocare con Mourinho. Non vediamo l’ora di iniziare la stagione e di conoscere i suoi metodi di lavoro, spero che possa trasmetterci la sua mentalità vincente. Se i laziali sono andati fuori di testa per l’arrivo di Mourinho? Sì, è vero. Ma quei pochi che ci sono”.

Sulla sfida alla Croazia nell’Europeo Under 21: “Nel calcio non esistono favoriti, li affronteremo con ambizione e voglia di vincere”.

Foto: Twitter Roma