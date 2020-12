Gonzalo Villar, centrocampista spagnolo della Roma classe 1998, ha pranzato in compagnia di Francesco Totti. A rivelarlo è lo stesso giocatore della Roma attraverso una Instagram story in cui i due posano insieme. La foto è accompagnata da questa didascalia che rivela l’emozione del giovane calciatore: “Senza parole per aver potuto condividere un pasto con te, leggenda”.

Foto: Instagram Gonzalo Villar