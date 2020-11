Villar: “Ho conosciuto Dzeko 12 anni fa, facevo il raccattapalle”

Tra il calcio, la passione per la playstation e gli esami in università. Gonzalo Villar si è raccontato al sito ufficiale della Roma in una lunga intervista: “L’amore per il calcio è nato a scuola, è lì che ho iniziato ad appassionarmi. Studiavamo e a ricreazione giocavamo a pallone. Era una cosa che avevo dentro di me. Penso di essere stato io a portare l’amore per il calcio nella mia famiglia. Dal calcetto al calcio? Già a scuola ho fatto il passaggio dal calcio a 5 al calcio a 11, poi un mio parente aveva delle conoscenze nel Real Murcia e mi ha proposto di andare a fare un provino con loro. È andato bene e alla fine hanno detto a mio padre che volevano tenermi. Dzeko? Nel 2008 la Spagna giocò una partita di qualificazione ai Mondiali contro la Bosnia alla Nueva Condomina, lo stadio del Real Murcia. La Spagna vinse 1-0, io facevo il raccattapalle e nella Bosnia giocava Edin. Gliel’ho raccontato l’anno scorso. È stata una bella coincidenza ritrovarlo poi come compagno di squadra 12 anni dopo. Nel primo anno al Murcia giocavo come punta, poi mi hanno fatto giocare una partita come centrocampista. Da bambino il mio idolo era Andres Iniesta. La Roma? Ero sorpresissimo ma non avrei potuto essere più felice. So quello di cui sono capace e conosco le mie qualità, ma non capita spesso di passare da una squadra di Serie B a una che lotta che per la zona Champions. Università? Sì, studio Economia e a breve inizierà la prossima sessione di esami. Ne devo dare 5, infatti ultimamente ho diminuito le partite alla PlayStation per studiare di più.”

