Villar alla Roma, dai rumors spagnoli alla chiusura imminente. Le cifre

Gonzalo Villar è sempre più vicino alla Roma. Dai rumors spagnoli di circa 10 giorni fa alla chiusura imminente. Il Valencia ha comunicato all’Elche di non voler esercitare il diritto di prelazione che vantava sul giocatore e quindi è tutto pronto per l’arrivo in giallorosso del centrocampista classe 1998. Ad ulteriore conferma, la squadra spagnola oggi lo ha lasciato in tribuna. Come rivela Marca, la Roma sborserà 5 milioni di euro per il cartellino del giocatore, per il quale è pronto un contratto di quattro anni. La Roma si prepara ad abbracciare Villar, confermate le indiscrezioni della stampa iberica.

Foto: Marca