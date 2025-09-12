Villa: “Spagna in ottima forma in vista del Mondiale. Yamal? Ha qualità per superare il mio record”

12/09/2025 | 12:00:39

David Villa, protagonista del discorso inaugurale dei festeggiamenti di Mostoles, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di AS. Di seguito le dichiarazioni salienti del “Guaje”: “Chi non vede la Nazionale vincere il Mondiale? Non solo per queste ultime due partite. La squadra di Luis de la Fuente gioca molto bene da quando ha vinto l’Europeo e tra pochi mesi arriveranno al Mondiale in ottima forma, con giocatori nel momento giusto della carriera”. Sul record di gol in Nazionale: “Sono sicuro che qualcuno un giorno mi supererà come massimo goleador della Nazionale. Non so quando, ma ciò che è certo è che Lamine Yamal ha qualità per farlo”.

Foto: Instagram Villa