Víkingur in lutto, è morto il portiere Ingvar Jónsson. Il comunicato

27/11/2026 | 11:14:03

Il Víkingur ha annunciato con profondo dolore la scomparsa di Ingvar Jónsson, portiere e compagno di squadra, morto mercoledì 25 novembre circondato dai suoi familiari. Il club islandese ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia e a tutte le persone a lui vicine, come si legge dal comunicato del club: “È con grande tristezza e profondo dolore che annunciamo la scomparsa del nostro caro amico e compagno di squadra Ingvar Jónsson, portiere del Víkingur, avvenuta mercoledì 25 novembre, circondato dai suoi cari. Il pensiero del club e di tutti i Vikings è rivolto alla sua famiglia e ai suoi cari. Porgiamo loro le nostre più sentite condoglianze. Con rispetto,Víkingur Football Club”.

Foto: sito ,Víkingur