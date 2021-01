Vigorito: “Se esonero Inzaghi lo acquisto per l’attacco, fa ancora certi gol in allenamento”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha parlato della grande stagione dei sanniti in Serie A, squadra rivelazione del campionato, parlando anche del tecnico Inzaghi, che dal suo arrivo nel Sannio sta facendo cose straordinarie.

Queste le parole del presidente gialllorosso: “Siamo felici di questo inizio di campionato. Abbiamo fatto tesoro dell’esperienza passata e siamo ripartiti dalla B dei record finita la scorsa estate. Abbiamo tenuto gran dei giocatori che ci hanno portato in serie A conducendo un campionato strepitoso e questa la dice lunga. Stiamo andando oltre quello che pensavamo e questi punti li meritiamo tutti. Le quattro vittorie esterne? Ci piacciono i record”.

MERCATO – “Se penso alla partita che abbiamo appena vinto a Cagliari mi viene da dire che non ci serve nessuno. Ma è possibile che uno arrivi. Il nostro direttore sportivo, Pasquale Foggia, è molto attivo. Fino alla scorsa estate c’era qualche calciatore di alto livello che qui non voleva venire. Ora, invece, stanno capendo in tanti che qui c’è l’ambiente giusto e l’aria buona del Sannio”.

SEGRETO – “E’ il feeling che si è creato tra Inzaghi e Foggia. Hanno giocato insieme. Pasquale era convinto della scelta di Inzaghi. Da noi c’è molto rispetto dei ruoli e questa intesa è importante”.

SCHIATTARELLA – “E’ un napoletano, come Roberto Insigne e Riccardo Improta. Quindi gente che sente anche il territorio. Schiattarella è riuscito a far venire fuori quello che aveva dentro, lo spirito del combattente. Alla Spal giocava in un altro ruolo, qui è la guida. E il lockdown ci ha insegnato a conoscere una gran persona”.

SU INZAGHI – “Ho detto a Pippo che se lo esonero lo rimetto in campo, ma da centravanti. Pensi che quando si allena con la squadra fa ancora certi gol e bisognerebbe vedere come esulta”.

Foto: Sito Benevento