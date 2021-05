Vigorito: “Non ho mai detto nulla in 15 anni. Questi signori devono uscire dal calcio”

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Cagliari. Queste le sue dichiarazioni rivolte agli ufficiali di gara e al varista. “Se non sanno guardare la Var che tornino a casa, Mazzoleni non sa guardare la tv. Io in 15 anni non ho mai detto nulla sugli arbitri ma ora lo dico: devono uscire dal calcio. Sa cosa ha detto l’arbitro a Viola? Che il tocco era leggero”.

FOTO: Sito ufficiale Benevento