Vigorito: “La prima partita a porte aperte sarà gratuita”

Il Presidente del Benevento, club neo promosso in Serie A, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Per la prima gara di Serie A che si potrà giocare a porte aperte l’ingresso sarà gratuito. La Serie A era una promessa fatta a me stesso e a mio fratello che ho sulla maglia, non era scontato. Momenti come questi rimangono. Cosa dico ai beneventani? Ascoltate i sussurri del vento e i battiti del cuore, come ha scritto mio fratello Ciro.”

Foto: Sito ufficiale Benevento