Vigorito: “Abbiamo voluto fortemente questa promozione”. E Inzaghi guida la festa negli spogliatoi

Queste le parole di Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ai microfoni di Sky Sport dopo l’aritmetica promozione in Serie A: “Non potevamo aspettarci di meglio, una partita sofferta che è però la partita dell’anno. Abbiamo voluto fortemente questa promozione e l’abbiamo ottenuta. Inzaghi è stato il motore di uno staff di grande livelli che ho avuto l’onore di avere al fianco, un altro protagonista è Pasquale Foggia. Ho detto che saremmo tornati anche se non sapevo quando, ma a settembre avevo detto che avremmo vinto assieme e stasera non va fatto il nome di nessuno, abbiamo vinto insieme: la città, i tifosi, i giocatori e la dirigenza. E ora assieme dobbiamo lavorare per la prossima stagione”. Dopo il triplice fischio, è scoppiata la festa nello spogliatoio del Benevento: a guidare i cori è stato il tecnico Pippo Inzaghi che ha pubblicato diverse storie su Instagram.

With Benevento's win today Pippo Inzaghi's team secures promotion to Serie A with a 24 point lead 🎉👏 pic.twitter.com/LQ7MdE7Azs — Italian Football TV (@IFTVofficial) June 29, 2020

Foto: Instagram personale Pippo Inzaghi