Viery: “Sono felice, indossare la maglia della Fiorentina è un onore”

01/07/2026 | 22:40:14

Primo messaggio da giocatore della Fiorentina per Viery, intervenuto sui social: “Sono davvero felice di questa nuova fase della mia vita e della mia carriera! È un onore indossare questa maglia. Forza Viola”. La Fiorentina ha comunicato nelle scorse ore l’ufficialità dell’acquisto di Viery: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Viery Fernandes Santos Lopes dal Gremio F.P.A. Il nuovo difensore viola, nato a Ubà (Brasile) il 2 gennaio 2005, nell’ ultima stagione con la maglia del Gremio ha collezionato 27 presenze segnando 2 gol”.

foto sito fiorentina