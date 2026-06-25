Viery dal Gremio alla Fiorentina: conferme totali

25/06/2026 | 23:04:23

Un’importante operazione per la difesa della Fiorentina. Ci sono conferme sulle indiscrezioni di oltre un’ora fa dal Brasile a firma del giornalista Alex Bagé sul trasferimento del difensore centrale Viery, classe 2005, dal Gremio al club viola. L’operazione viene definita la più grande vendita di un difensore nella storia del club gaucho, sfondato il muro dei 17 milioni. Cresciuto calcisticamente nel Gremio che lo ha tesserato quando aveva solo 10 anni, qualità importanti e struttura fisica imponente. Impiegato anche come terzino sinistro, è un mancino che dà il meglio da centrale. Crescita esponenziale negli ultimi mesi, a maggior ragione dopo l’arrivo di Luis Castro sulla panchina del Gremio. Qualche settimana fa fonti brasiliani avevano parlato di un’offerta di 12 milioni rifiutata. La Fiorentina ha aumentato e ha ormai raggiunto gli accordi.

foto sito gremio