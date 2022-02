Vieri sul derby: “Sarà bellissimo e si giocherà senza fare calcoli. A Lautaro manca solo la continuità”

Attraverso un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Bobo Vieri ha parlato del derby di Milano di sabato: “Lautaro da killer, gli manca solo continuità. Leao come un fulmine: non sai dov’è e cosa farà. Il derby adrenalina, la certezza è che si giocherà senza calcoli. Se l’Inter vince dà una legnata a tutto il campionato, ma il Milan ha la chance per rimettergli pressione. E l’impatto di chi entra stavolta pesa”.

FOTO: Instagram Vieri