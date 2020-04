Vieri racconta a Adani: “La prima volta che incontrai Maradona piansi”

Intervenuto in diretta Instagram con Daniele Adani, l’ex-bomber Christian Vieri ha raccontato il suo primo incontro con Diego Armando Maradona: “L’ho conosciuto in un’amichevole. Tutta la notte pensavo a come salutarlo, se dargli la mano o abbracciarlo, ma poteva dirmi ‘chi sei?’. Non volevo fare una figuraccia. Verso le 11 ci siamo incontrati tutti gli ex giocatori, lui da lontano mi urla ‘Bobooo’ e mi abbraccia. Le lacrime! Non me l’aspettavo. Di lui ti innamori, io pensavo che manco mi conoscesse. Poi lo ribeccai in Svizzera in un’amichevole per la Fifa, parlavo con Van Basten e da dietro mi prende, mi giro ed era Diego che mi abbracciavo. Mi veniva da piangere. L’altro giorno mi repostò su Instagram. A Ferrara ogni volta gli chiedo di lui, quello che ha fatto a Napoli è incredibile, ma che roba fu quella presentazione? Che bello, incredibile”.

Foto: profilo Instagram personale Christian Vieri