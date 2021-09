Vieri: “Lukaku è insostituibile, ma Dzeko è un rimpiazzo di altissima qualità”

Nella lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Christian Vieri ha parlato anche del calciomercato dell’Inter. Ecco le sue parole a riguardo:

Sull’addio di Lukaku

“È insostituibile. Punto. Lukaku non puoi sostituirlo, ma provare a rimpiazzarlo: l’Inter lo ha rimpiazzato bene con Dzeko. Come ha fatto con Eriksen, prendendo Calhanoglu in due minuti”.

Sull’arrivo di Dzeko

“Non ha la stessa potenza fisica di Lukaku, ha sei anni di più, ma è un attaccante tecnico, di altissima qualità, segna, fa segnare e fa giocare bene la squadra”.

Foto: Twitter Inter