Vieri: “L’Inter farebbe bene a trattenere Pio Esposito. Gran fisico, tipico centravanti di area di rigore”

30/06/2025 | 16:30:34

Bono Vieri, ex attaccante dell‘Inter, ha detto la sua in merito a un giovane in casa nerazzurra, Pio Esposito, attaccante di 19 anni, che sta facendo vedere cose straordinarie e ha un futuro assicurato.

Queste le sue parole al Corriere della Sera: “Un gran gol con il River Plate. Roba non banale. A molti ricorda Luca Toni? Magari ripetesse la carriera di Toni, che è stato uno dei più grandi centravanti della nostra storia. Di certo Pio ha un fisico eccezionale, ha coraggio, sa giocare molto bene a calcio e ha tutti i mezzi per sfondare. Se fa bene l’Inter a trattenerlo? Sì, ci può già stare in rosa. Là davanti garantisce soluzioni tecniche e tattiche che finora l’Inter non ha avuto. E allenarsi con i migliori non può che fare bene al ragazzo”.

L’ex centravanti si è concentrato poi sulla situazione dell’Inter: “La ferita si sta rimarginando. Una ferita molto profonda, ma con il tempo tutto passa. E in questo senso il Mondiale e prestazioni come quella dell’altra sera aiutano. Resto convinto che la rosa dell’Inter sia sempre la migliore, da scudetto”.

Infine un commento su Chivu: “È molto giovane, ma la personalità non gli manca. Quando parla mi piace. E poi all’Inter ci sono dirigenti di un livello altissimo, Marotta è oggi il numero uno al mondo, e non ha scelto Chivu a caso. Di certo le alternative non mancavano sul suo tavolo e su quello di Ausilio”.

Foto: Instagram Esposito