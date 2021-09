Vieri: “Juve, avrei preso Icardi piuttosto che Kean. Scudetto? Ora l’Inter è favorita”

Christian Vieri, ex bomber di Serie A, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche del mercato della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole:

Sull’addio di Ronaldo

“Prima che se ne andasse Ronaldo avevo detto: attacco della Juve più forte, Juve più forte. Adesso metto l’Inter davanti: i 25-30 gol di Cristiano non ci sono più, saranno contenti quelli che dicevano che non andava più bene”.

Sul ritorno di Kean

“Quando va via Ronaldo non c’è scelta migliore, ma i gol che faceva lui qualcun altro dovrà farli. Non credo che Kean ne potrà fare così tanti, ma credo sia giusto dargli un campionato intero per giudicarlo”.

Sul mancato arrivo di Icardi

“Icardi è uno che gioca poco con la squadra, ma di mestiere fa il finalizzatore, i suoi 20 gol è facile che te li faccia: siccome di quei 20 gol c’è bisogno, forse sarei andato più su di lui. Ma nel mercato non sempre si riesce a fare la cosa che sembra la migliore”.

Foto: Instagram Vieri