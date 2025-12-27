Vieri: “Hojlund è uno dei migliori 5 attaccanti al mondo. Pio Esposito mi assomiglia? Chi lo dice non capisce di calcio”

27/12/2025 | 10:52:01

Christian Vieri, ex attaccante di Inter (tra le altre) e Nazionale, ha parlato a La Gazzetta dello Sport soffermandosi sui bomber.

Queste le sue parole: “Considero Hojlund, potenzialmente, uno dei cinque centravanti migliori del mondo. Può far gol, ma sa attaccare in profondità e sfiancare le difese. Aggiungiamoci che ha un mancino morbido, che è forte di testa e di fisico: ha tutto, insomma. Non è facile togliergli il posto, ma va detto che anche Lukaku sa far giocare bene i compagni”.

Pio Esposito è davvero il ‘nuovo Vieri’? “Penso che chi lo dice non ci capisca poi molto. Ai miei tempi dicevano che ero il nuovo Boninsegna, ma Pio ha caratteristiche diverse dalle mie. È più simile, come struttura, a Toni, altro bomber vero. Sta andando benone quando gioca, ma è molto giovane, dobbiamo avere pazienza. Pio può migliorare, ha testa ed è nel posto giusto: dipenderà solo da lui. Ma non sono Harry Potter, non so se esploderà subito o dopo”.

Foto: Instagram Vieri