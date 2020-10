Vieri gioca il derby: «Lukaku non si ferma, Ibra mentalmente è più forte di tutti»

Bobo Vieri sarà un doppio ex di lusso nel derby di sabato pomeriggio. L’ex centravanti della Nazionale in un’intervista alla Gazzetta dello Sport elogia l’operato di Maldini («una persona seria») e Conte («non è cambiato da quando giocava»), poi traccia un profilo dei suoi due “eredi”. « Lukaku è “Unstoppable”, il treno del film con Denzel Washington: una forza della natura. Gli dai cinquanta metri di campo e lui ti sbrana, palla addosso il difensore non riesce ad anticiparlo mai. Ibrahimovic avrà sfondato il tapis roulant tutti i giorni… Uno che dice che il Covid ha avuto una brutta idea a sfidarlo, mentalmente è più forte di tutti: il derby lo gioca con la sigaretta in bocca, fidatevi».

Foto: Instagram personale