Vierchowod sulla Juve: “Pirlo ha sbagliato a lasciare fuori Arthur, Dybala e McKennie. Quest’anno la rosa è più debole”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Pietro Vierchowod, ex difensore della Sampdoria e della Juve, ha commentato la situazione dei bianconeri: “Non era immaginabile pensare all’inizio che potesse esserci tutta questa differenza di punti fra Juventus e Inter. Secondo me Pirlo ha anche sbagliato a lasciar fuori nel derby Arthur, Dybala e McKennie: è stata una scelta autolesionista, con loro tre probabilmente quella partita l’avrebbe vinta. Il problema della Juve è comunque in mezzo al campo, dove non c’è nessuno di qualità che crea gioco. Più in generale, mi sembra che la rosa sia più debole rispetto agli anni passati. E poi paga l’inesperienza di Pirlo come allenatore“.

Foto: Twitter ufficiale Juventus