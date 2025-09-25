Vieira: “Volevamo il passaggio del turno. Gronbaek? Ha bisogno di pazienza, presto arriveranno i gol”

25/09/2025 | 20:53:19

Patrick Vieira ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Empoli in Coppa Italia: “Era il nostro obiettivo passare il turno e lo abbiamo fatto nel modo giusto. Abbiamo segnato e avuto il possesso. Sono contento perché partite così danno fiducia. Stanciu a centrocampo? E’ una cosa che vogliamo provare. Abbiamo avuto questa opportunità. Stanciu con la sua esperienza e la sua qualità aiuta a gestire meglio la palla. C’è l’esperienza e le aspettative della gente. E’ importante crescere, abbiamo margine di miglioramento ma dobbiamo continuare a migliorare. Abbiamo visto una squadra che pressa in avanti. Frendrup ha esperienza. Io gli do sempre fiducia, è un ragazzo che gioca come si allena. E’ uno dei leader, non tanto sull’aspetto vocale ma sul campo si impegna e si sacrifica per la squadra. Gronbaek ci vuole un po’ più di tempo perché deve conoscere il campionato italiano ma oggi ha fatto vedere qualità interessanti. Dobbiamo essere pazienti perché ha quella qualità di cui noi abbiamo bisogno. Deve rimanere tranquillo e lavorare per la squadra e il gol o gli assist arriveranno”.

FOTO Instagram vieira