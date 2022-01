Vieira su Ramsey: “Mi piace come mi piacciono altri giocatori, può fare bene in Premier”

Il tecnico del Crystal Palace Patrick Vieira ha parlato in conferenza stampa del possibile arrivo di Aaron Ramsey dalla Juventus nel mercato di gennaio: “Con il presidente e il direttore sportivo parliamo sempre di come possiamo migliorare la squadra, se ci sarà un possibile acquisto allora ci penseremo, ma al momento siamo contenti così. Quando guardi al suo pedigree e l’esperienza, credo che potrebbe migliorare molte squadre in Premier League. Mi piace, come me ne piacciono altri”.

FOTO: Twitter Ramsey