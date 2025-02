Vieira su Malinovskyi: “Sta facendo progressi, ma è ancora un po’ indietro per giocare queste partite”

Il tecnico del Genoa, Patrick Vieira, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro l’Empoli, ha parlato anche del rientro dal lungo infortunio di Ruslan Malinovskyi: “Sta facendo progressi, continua ad allenarsi con la squadra ma non dimentichiamo che sta crescendo dopo l’infortunio che ha avuto. È ancora un po’ indietro per giocare queste partite. Sta crescendo ed è una cosa positiva”.

