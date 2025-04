Vieira: “Stiamo creando un gruppo che ha fame, come allenatore imparerò tantissimo”

Patrick Vieira ha parlato della trasferta di domani all’ora di pranzo a casa del Como. “Le prossime partite sono importanti per me e per il mio staff per vedere i comportamenti dei giocatori. Stiamo cercando di creare un gruppo che ha fame e voglia di andare avanti. Un gruppo di giocatori che non mollano e che lavorano con concentrazione fono all’ultimo giorno. Io come allenatore imparerò tantissimo da loro. Sugli infortunati poco è cambiato, oggi Zanoli ha fatto la prima parte di allenamento e dobbiamo aspettare domani. Purtroppo abbiamo avuto tanti infortuni, per questo è difficile avere continuità sul lavoro. Fabregas? Ci siamo conosciuti ai tempi dell’Arsenal, era giovanissimo ma anche molto maturo per l’età che aveva. Gli è sempre piaciuta la tecnica nel calcio, ora si capisce perché il suo Como sta facendo benissimo”.

Foto: Instagram Vieira