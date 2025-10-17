Vieira: “Stanciu e Messias non ci saranno, aspettiamo per Ostigard e Cornet. Ekhator deve crescere ancora”

17/10/2025 | 16:00:40

Il tecnico del Genoa Patrick Vieira ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro il Parma: “Ekathor? Jeff ha fiducia. Ha fatto gol in Nazionale dopo il gol a Napoli. E’ tornato con tantissima energia ed è positivo per noi. Non dobbiamo però dimenticare che Jeff è giovane e deve continuare a crescere. Ostigard ha fatto allenamenti con la squadra tutta la settimana, aspettiamo ancora domani per vedere ma per la sua partecipazione alla partita di domenica non dovrebbe esserci problema. Cornet? Dobbiamo vedere nelle prossime ore. Stanciu e Messias non ci saranno. Malinovskyi? E’ un giocatore importante per noi perché ti porta la qualità negli ultimi trenta metri, ti porta passaggi e tiri in porta”.

