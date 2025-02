Vieira: “Siamo una squadra difficile da affrontare. Bani e Onana ci saranno”

Il tecnico del Genoa Patrick Vieira è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di campionato contro il Torino.

“Contro il Torino sarà una partita complicata, ma noi siamo una squadra difficile da affrontare. Dobbiamo avere questa concentrazione in campo ma ci aspettiamo una partita difficile, noi saremo pronti a fare la gara che dovremo fare. La partita giocata a Firenze dimostra che ci sono ancora cose da migliorare. Abbiamo fatto una partita dove meritavamo di fare più punti. Non dobbiamo abbassare la concentrazione e la determinazione. Deve essere sempre alta, il nostro obiettivo è fare punti e restare in Serie A. Abbiamo dimostrato di essere una squadra con organizzazione ma abbiamo preso due gol”.

Come sta la squadra: “Bani è a posto, si è allenato squadra e sarà a disposizione. Onana sarà disponibile, ha firmato ed è arrivato. Lui ci sarà a Torino. Per quanto riguarda la disponibilità, non è ancora pronto per iniziare la partita. Messias sta crescendo fisicamente, si sta allenando bene. Sono contento di quello che sta facendo ed è un giocatore che può aiutare tantissimo. Badelj si è allenato bene e sono contento di quello che ha fatto. Cuenca si è allenato poco questa settimana, sta lavorando con la squadra e vediamo domani come starà fisicamente. Otoa? È ancora troppo presto, c’è ancora lavoro da fare. Credo che si allenerà col gruppo la settimana prossima”.

Foto: Instagram Genoa