Vieira: “Siamo in un momento difficile, dobbiamo accettarlo. Bisogna stare uniti e continuare a lavorare”

26/10/2025 | 15:48:07

Al termine della partita persa contro il Torino, il tecnico del Genoa, Patrick Vieira, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

“Se la partita è stata decisa dagli episodi? Credo sia stata decisa anche nel primo tempo, quando non abbiamo fatto il 2-0. Sapevamo che loro erano pericolosi sui calci piazzati, abbiamo difeso bene quasi fino alla fine. Mi dispiace. Siamo in un momento difficile, dobbiamo accettarlo. Come vivo questo momento? È molto difficile, per l’allenatore i giocatori e tutti i tifosi. Oggi sono venuti in 3000 da Genova, questo fa vedere la passione che c’è. Bisogna stare uniti, accettare le critiche e continuare a lavorare sempre con l’unità che abbiamo avuto”.

Foto: Instagram Vieira