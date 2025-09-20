TOP NEWS
Vieira: “Sarà una partita difficile. Importante continuare a crescere”

20/09/2025 | 14:55:03

Il tecnico del Genoa, Patrick Vieira, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita di BolognaGenoa. Le sue parole:
“Sarà una partita difficile. L’importante per noi è continuare a crescere come squadra: dobbiamo essere più forti sia in fase difensiva che offensiva. Vitinha e Colombo insieme? Colombo, da solo davanti, non può fare tanto: ha bisogno dell’aiuto dei compagni che lo affiancheranno in partita”.
Foto: Instagram Vieira