Vieira: “Sarà una partita difficile. Importante continuare a crescere”

20/09/2025 | 14:55:03

Il tecnico del Genoa, Patrick Vieira, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Bologna–Genoa. Le sue parole:

“Sarà una partita difficile. L’importante per noi è continuare a crescere come squadra: dobbiamo essere più forti sia in fase difensiva che offensiva. Vitinha e Colombo insieme? Colombo, da solo davanti, non può fare tanto: ha bisogno dell’aiuto dei compagni che lo affiancheranno in partita”.

Foto: Instagram Vieira