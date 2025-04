Vieira: “Roma? Non ho parlato con nessun altro club”

Patrick Vieira spegne le voci su un possibile approdo alla Roma e ribadisce il suo impegno con il Genoa, concentrato sull’obiettivo del club ligure in Serie A. Il tecnico francese, sotto contratto fino al 2026, ha raccolto fin qui 28 punti in 19 partite, risollevando il club dalla zona retrocessione.

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Il futuro nel calcio è sempre una cosa difficile. Sappiamo tutti che la vita di un allenatore è quei 95′, per me la cosa importante è rimanere concentrati sul nostro obiettivo che è la Serie A. Non voglio perdere focus ed energia ma posso dire che non ho mai parlato con nessun altro club”.

Foto: sito Genoa