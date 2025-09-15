Vieira: “Punto meritato, non abbiamo mai mollato. Importante muovere la classifica”

Un po’ di tensione nel finale, cosa è successo? “Ma no… Abbiamo avuto dei momenti difficili ma alla fine potevamo anche vincerla. Contro la Juve abbiamo giocato e raccolto zero, oggi ci teniamo il punto e faccio i complimenti alla squadra per quello che ha messo in campo”.

E’ sempre molto tranquillo: cosa c’è dietro questo mite Vieira?

“C’è il fuoco dentro. Il mio obiettivo è portare in alto questa società, è un piacere lavorare con questi giocatori e oggi questo punto è meritato. Adesso pensiamo solo a fare 40 punti il più velocemente possibile”.

Foto: sito Genoa